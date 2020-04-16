قرارات جديدة لـ"السيسي".. تعرف عليها

أشرف العبساوى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 578 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "الصرف الصحى فى الفيوم" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 28 مايو 2017.
كما أصدر القرار الجمهورى رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى بشأن "منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال" بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى والموقع بتاريخ 28 يوليو 2019.
ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس.
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