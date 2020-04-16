تامر أمين: إحنا في وطن له سيادة

16 أبريل 2020 - 09:45 ص

نعى الإعلامي تامر أمين، الشهيد محمد الحوفي الذي استشهد خلال عملية مداهمة مجموعة من الإرهابيين بمنطقة الأميرية، قائلا: "نحن أحياء وفي أمان بسبب هؤلاء الشهداء، وفي وطن له سيادة بسبب هؤلاء إحنا مش في مخيمات بسبب هؤلاء، إحنا مش نعوش وجثامين في المقابر بسبب هؤلاء ".



وأضاف "أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، قائلا: "ذكرى الشهيد محمد الحوفي ستخلد في كتب التاريخ بأحرف من نور ، حيث إن روحه تزفها الملائكة الأن لمواكب الشهداء" .



وطالب "أمين"، المواطنين أن يعلموا أبناءهم قصص البطولات والتضحية اللي يقوم بها أمثال المقدم محمد الحوفي، وعن الفرق بينهم وبين الإرهابيين الذين ماتوا ميتة مخزية .

