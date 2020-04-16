انتهاء الحجر الصحى للعائدين من أمريكا .. ومغادرة مرسى علم

16 أبريل 2020 - 09:44 ص

كشف مصدر بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن الحجر الصحى، للمجموعة الأولى للمصريين العائدين من أمريكا، والذين تم إقامة الحجر الصحي لهم بأحد فنادق مدينة مرسى علم، سينتهى غدا الجمعة.

وبحسب المصدر فإنه من المقرر تم تجهيز طائرة تابعة لمصر للطيران لنقل المصريين الذين انتهت فترة الحجر الصحى لهم، من مطار مرسى علم الدولى إلى مطار القاهرة غدا الجمعة، بعد الانتهاء من حجر صحي مدته 14 يوما .

وأضاف أن المجموعة الثانية من المقرر أن تغادر يوم الأحد المقبل أيضا علي متن طائرة من مطار مرسي علم لمطار القاهرة، بعد إنهاء الحجر الصحي لهم.

وكانت قد وصلت يوم الأحد الموافق 5 أبريل إلى مطار مرسى علم الدولى، ثانى الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التى كان علي متنها مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشى فيروس كورونا المستجد فى أمريكا.

وهبطت طائرة مصر الطيران لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين بالخارج.