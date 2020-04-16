ماتوا جوعا في البحر.. انتشال جثث 24 شخصا من مسلمي الروهينجا

16 أبريل 2020 - 09:38 ص

قال مسئولون في حرس السواحل في بنجلاديش، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 24 من مسلمي الروهينجا، لقوا حتفهم على متن سفينة، جرى إنقاذها أمس وعلى متنها قرابة 400 شخص يعانون من الجوع بعدما فشلوا في الوصول إلى ماليزيا وجرفهم التيار لأسابيع.



وقال مسئول في حرس السواحل في رسالة: "كانوا في البحر لنحو شهرين وأنهكهم الجوع".



وأضاف أنه تم اتخاذ "قرار نهائي" بإرسال 382 شخصا كانوا على متن السفينة إلى ميانمار المجاورة والتي ينتمي إليها الروهينجا.



وتدين الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية تعرض مسلمي الروهينجا في ميانمار، لأعمال قتل وتشريد.



كما يتهم جيش ميانمار بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الأقلية المسلمة، ما تسبب في فرار أكثر من 700 ألف شخص إلى بنجلادبش هربا من العنف.



