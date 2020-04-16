الجار الله يبعث برسالة للملك سلمان: "مرة أخرى وأخرى"

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الملك سلمان

أخبار السعودية

رسالة

كورونا

الجارالله

بعث الكاتب الكويتي أحمد الجار الله برسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مثمنا الدور الذي يقوم به في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الجار الله في رسالته: "الملك سلمان بيض الله وجهك في أزمة وباء كورونا.. كنت رحيما بشعبك ووطنك مع إشراقة كل شمس نسمع عن أوامرك  الملكية أوامر التجاوب مع مطالب شعبك أوامر  ملك يتابع همس  الناس وأنين حاجتهم، الملك سلمان مرة أخرى وأخرى وأخرى بيض الله وجهك مراسيمك الملكية مراسيم أمانة الحكم ما أحلى إسعاد الناس".

وكان آخر ما قام به الملك سلمان في مواجهة فيروس كورونا، هو ما تعلق بشأن القطاع الخاص، حيث أصدر أمس أمرا بالموافقة على حزمة من المبادرات  الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

يأتي هذا وفق ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود متواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء.

كما أعرب وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، موافقته الكريمة على المبادرات الإضافية، مؤكداً أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

وأضاف أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال.


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