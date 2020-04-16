» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضيف أحمد وعدد زيجاته

16 أبريل 2020 - 09:30 ص

تحل اليوم الخميس، ذكرى وفاة الكوميديان الضيف أحمد، الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى، وهو أحد أعضاء فرقة "ثلاثى أضواء المسرح".



الضيف أحمد الذي قيل إنه توفي بسبب تعاطيه المخدرات مات نتيجة أزمة قلبية، وهو ما نفاه الفنان سمير غانم، رفيق دربه في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي كانت تضم أيضا الفنان جورج سيدهم.



الضيف أحمد بدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع سمير غانم وجورج سيدهم، وظهرت موهبته في التمثيل وهو لا يزال طالبًا، فحصل على عدة جوائز عن الأدوار التي أداها على مسرح الجامعة، وأيضًا عن إخراجه لعدة أعمال من روائع المسرح العالمي.





وذكرت المجلات الفنية تفاصيل وفاته الحقيقية، مشيرة إلى أنه فى الرابعة من صباح الاثنين 16 أبريل عام 1970، وفى الليلة نفسها كان الضيف عائدًا مع زميليه جورج سيدهم وسمير غانم من الأردن، حيث شاهدوا فى عمان العرض الأول لفيلم "المجانين الثلاثة"، واشتركوا فى إحياء حفلة زفاف شقيقة الملك حسين.



بدأ الضيف يتصل بأفراد فرقة ثلاثى أضواء المسرح لإجراء البروفة الأخيرة على مسرحية "الراجل اللى جوز مراته"، التى يخرجها ويمثل فيها دور الرجل الميت وهو آخر مشهد فى المسرحية.



بعدها توجه الضيف أحمد إلى منزله، والإرهاق يظهر عليه بصورة غير عادية، وقال لزوجته نبيلة مندور "إنه يستشعر إجهادًا وضيقًا فى التنفس"، واستراح على السرير فتضاعف الألم عليه ولم يحضر الطبيب الذى طلبته زوجته، فأسرع به الجيران إلى مستشفى العجوزة، لكنه توفي وهو فى الطريق قبل أن يصل إلى المستشفى

