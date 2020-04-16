» رد صادم من أحمد فهمي على محمد رمضان بعد فيديو "الكلب البلدي"

16 أبريل 2020 - 07:51 ص

رد الفنان أحمد فهمي على الفنان محمد رمضان بعد موجة من الحرب الباردة التي اشتعلت بينهما خلال الفترة الماضية .



وقال "فهمي" في تصريحات إعلامية: ما قلته إن محمد رمضان ليس (نمبر وان) ومازلت عند رأيي.



وأضاف: ليس معقولا أن نغفل فنانين صنعوا تاريخا كبيرا مثل أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي ثم نقول أن محمد رمضان نمبر وان .. لقد سبقوه في التاريخ ويجب احترام هذا .



وتابع: محمد رمضان ممثل موهوب وأتمنى له التوفيق في حياته الفنية المقبلة .. أقول له (رمضان كريم) يا محمد .



وكان "فهمي" أكد في تصريحات سابقة إنه نصح زوجته هنا الزاهد بعدم التمثيل مع محمد رمضان ، قبل أن يؤكد هو الآخر أنه لا يفضل التمثيل مع رمضان .



و رد رمضان بمقطع فيديو لكلب يجري وراء سيارته ، واصفا إياه بلفظ "الكلب البلدي" وهو نفس اسم فيلم شهير لأحمد فهمي.



وعاد فهمي ونشر مقطعا فيديو لكلابه وهو يداعبها وعلق : مش فاضي أرد عليك عشان قاعد مع ناس أهم منك بكتير.



