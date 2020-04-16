» فنان شهير: ذهبت للسوبر ماركت فرأيت منظرًا مرعبا .. ونجوت بنفسي

16 أبريل 2020 - 07:00 ص

كشف الفنان عباس أبو الحسن عن منظر مرعب رآه حين ذهب لسوبر ماركت شهير ، ملمحًا إلى عدم التزام الناس بتعليمات الدولة فيما يخص مجابهة فيروس كورونا.



وقال "أبو الحسن" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : لسه خارج من ..... (سوبر ماركت شهير) من 5 دقايق.. 1-يوم الحشر متجسد..بشر فوق بعضها ! 2- نسبة اللي لابسين كمامة لا تتعدي 8? ( واحد من كل 12 دة بالمجاملة) 3- نجوت بنفسي في ?يمتو ثانية خالي الوفاض 4- إطمنت ..لاهانعدي من الأزمة طبعًا مافيش كلام

