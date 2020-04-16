شادي رضا: نعم أنا متزوج على فاطمة الحطاب .. ودا شرع ربنا

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شادي رضا
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وكالات - أحمد عادل شعبان

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فيروس كورونا

شادي رضا

فاطمة الحطاب

وتوفيت السيدة "فاطمة الحطاب" عقب إصابتها بفيروس كورونا وسط حزن شديد من زوجها شادي رضا أبو يوسف الذي أصيب أيضا بالمرض وتم وضعه في الحجر الصحي .

ولاحقت "أبو يوسف" اتهامات بالزواج من سيدة أخرى غير زوجته المتوفية ، ليخرج في تصريحات صحفية ويعلق على الأمر قائلا: أنا بالفعل متزوج على زوجتي فاطمة الحطاب من سيدة فضلى تُدعى (زينب) ، و زوجتي الراحلة كانت تعلم بأمر (زينب) وتم الأمر بمباركتها .

وأضاف: زينب زوجتي كانت تحب فاطمة ، وتواجدت أمام المستشفى 3 أيام لتحاول رؤيتها ، لطالما خرجنا سويا قبل حدوث هذه الفاجعة.

واستدرك: طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة ، فالمرأة تحب رجلا واحدا فقط وتخلص له ، أما الرجل فقلبه يحب أكثر من واحدة ، ودا شرع ربنا "حسب الوطن".

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