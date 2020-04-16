شادي رضا: نعم أنا متزوج على فاطمة الحطاب .. ودا شرع ربنا

16 أبريل 2020 - 06:49 ص

وتوفيت السيدة "فاطمة الحطاب" عقب إصابتها بفيروس كورونا وسط حزن شديد من زوجها شادي رضا أبو يوسف الذي أصيب أيضا بالمرض وتم وضعه في الحجر الصحي .



ولاحقت "أبو يوسف" اتهامات بالزواج من سيدة أخرى غير زوجته المتوفية ، ليخرج في تصريحات صحفية ويعلق على الأمر قائلا: أنا بالفعل متزوج على زوجتي فاطمة الحطاب من سيدة فضلى تُدعى (زينب) ، و زوجتي الراحلة كانت تعلم بأمر (زينب) وتم الأمر بمباركتها .



وأضاف: زينب زوجتي كانت تحب فاطمة ، وتواجدت أمام المستشفى 3 أيام لتحاول رؤيتها ، لطالما خرجنا سويا قبل حدوث هذه الفاجعة.



واستدرك: طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة ، فالمرأة تحب رجلا واحدا فقط وتخلص له ، أما الرجل فقلبه يحب أكثر من واحدة ، ودا شرع ربنا "حسب الوطن".