» بعد وفاته .. هذه صلة قرابة أحمد دياب برشدي أباظة .. وعلاقته بعادل إمام

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رشدي أباظة
رشدي أباظة
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أحمد عادل شعبان

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عادل إمام

أحمد دياب

كشف نقيب الممثلين أشرف زكي عن وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز 75 سنة .

ولا يعرف كثيرون أن دياب كان متزوجا من "قسمت" - ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة - التي توفيت قبل عام .

واستمر الزواج بين الاثنين لمدة قبل أن ينفصلا ، وقد أنجبا ابنا واحدًا ثمرة هذا الزواج.

عمل الراحل في الأدوار الصغيرة والشرفية ، وكان آخر ما قام به من أدوار هو دور وزير الثقافة في فيلم عفاريت عدلي علام مع الفنان عادل إمام.

وتم تشييم جنازة الراحل بعد صلاة الفجر في هدوء وبعيدًا عن الصخب و وسائل الإعلام.

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