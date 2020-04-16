متحدث "الوزراء": قرارات هامة اليوم بشأن "شم النسيم"

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"الإبراشى": المؤشرات تؤكد أننا مقبلين على يوم الجحيم
كورونا أخطر من الحربين العالميتين الأولى والثانية
وزارة الداخية تنشر أغنية «المهمة» بعد معركة الأميرية
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