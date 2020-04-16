متحدث "الوزراء": قرارات هامة اليوم بشأن "شم النسيم"

16 أبريل 2020 - 12:30 ص

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستصدر قرارات جديدة، الخميس، بشأن الاحتفال بيوم شم النسيم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

