رسالة هامة من أكبر متعافية من فيروس كورونا في مصر

16 أبريل 2020 - 01:01 ص

أشاد عبد الشافى محمد عبد الشافى، ابن أكبر متعافية من فيروس كورونا بدمياط، بطاقم التمريض والأطباء فى مستشفى قها المركزى الذى تلقت فيها والدته العلاج، مشدداً على أن النظافة فوق خيال والرعاية الطبية على أعلى مستوى.



وأضاف "عبد الشافى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أهالى قريته احتفلوا بوالدته فور خروجها من المستشفى ووصولها إلى منزلها.



من جانبها قالت السيدة رتيبة الراعى، أكبر متعافية من كورونا، إنها مكثت فى المستشفى 16 يوماً حظيت خلالهم بالرعاية الصحية الجيدة، وتابع:"بيتعاملوا معانا بقلب حلو وطيب، والابتسامة اللى فى وشهم بالدنيا كلها".



ووجهت "الحاجة رتيبة" رسالة إلى الشعب المصرى قالت خلالها:" الفيروس ده إنذار من الله وعلينا أن لا نستخف به"، مشددة على أنها عانت من ألم شديد خلال مرضها بفيروس كورونا.

