سيدة تحذر المواطنين من خطورة كورونا بطريقة مثيرة

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المصريون ـ متابعات

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عرض الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، لسيدة تقوم بتوعية المواطنين من خطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهى داخل "توكتوك".
وقالت نادية عبد العزيز، خلال التقرير إن رسالتها هى توعية المواطنين فى الحوارى والمناطق النائية التى يقطن بها مواطنين بسطاء ولا تستطيع المسئولين الوصول إليهم.
وأكدت نادية عبد العزيز، أنها ترتدى وسائل الأمان وتتبع الإجراءات الاحترازية خلال حملتها، وترتدى كمامة وجوانتى، وتمسك بمبكبر صوت من أجل إيصال رسلتها للمواطنين.
وتابعت:"بعض المواطنين تهكموا على ولكن لم يشغلنى ذلك مطلقاً ..أنا مكملة حتى تزول الغمة أن شاء الله.. ده واجب عليا زى الجندى فى الميدان".
ولفتت نادية عبد العزيز، إلى أنها تعانى من القلب والغدة، وتابعت:"عندى القلب والغدة ومناعتى ضعيفة ، لكن قلت لما أموت وأنا بعمل حاجة لبلدى أفضل ما أموت على السرير ".
وشدد مقدم البرنامج على ضرورة التعامل مع هذه السيدة على أساس أنها "صاحبة رسالة"، لافتاً إلى أنها لم تتأثر بالتهكم عليها وأكملت رسالتها.

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