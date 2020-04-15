"الإبراشى": المؤشرات تؤكد أننا مقبلين على يوم الجحيم

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الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامى وائل الإبراشى، إنه لم يكن يتوقع أن يكون لدى مصر يوم يسمى "واقعة شم النسيم"، موضحاً أنه كان يراهن على وعى المصريين فى التعامل مع أزمة جائحة كورونا، وأن يتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ويمتنعون من تلقاء أنفسهم عن الخروج للاحتفال أو التجمع فى الحدائق والمتنزهات.
وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المؤشرات تؤكد أننا مقبلين على يوم الجحيم، متمثل فى إصرار المصريين على الاحتفال بشم النسيم، وتابع:"لا تجعلوا يوم شم النسيم يوماً للانتحار الجماعى".

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