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نادي شهير يسرح 86? من موظفيه بسبب كورونا

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تأثر عدد كبير من الأندية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع الإدارات لتخفيض الأجور بشكل مؤقت أو اللجوء إلى السيناريو الأسوأ.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية نقلا عن وسائل إعلام برتغالية، فإنه سيتم تطبيق إجراء تسريح على 86? من موظفي نادي سبروتينج لشبونة البرتغالي بعد تأثرهم ماليا من تفشي فيروس الكورونا.

وأكدت الصحيفة إلى أن 60 % من العاملين بالنادي سيتم إيقاف رواتبهم، في حين سيتم تخفيض رواتب 26 % آخرون، ليبلغ عددهم 86 %.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.


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