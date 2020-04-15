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شاب يتبرع بـ 12 مليون لمساعدة بريطانيا في مكافحة كورونا

عرب وعالم

الملياردير أيرل هيو جروفنر
الملياردير أيرل هيو جروفنر
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احمد سالم

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أعلن دوق وستمنستر التبرع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تدهور الوضع في المملكة المتحدة بتزايد عدد الإصابات والوفيات.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الملياردير أيرل هيو جروفنر الأبن الأول لدوق ويستمنستر الراحل صديق ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وعراب الأمير جورج الابن البكر للأمير ويليام، يعد أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يعلن التبرع لدعم الجهود في المملكة المتحدة.

وسيتبرع المليارير الشاب بمبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني،، خاصة وأنه مصنف أغنى شخص في العالم تحت سن 30 عاما ويمتلك 300 فدان في بلغاريا، و100 فدان في مايفير، وممتلكات العائلة الأخرى المتفرقة في أنحاء المملكة المتحدة.


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