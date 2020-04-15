» غيوم ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس غد الخميس، إذ من المتوقع أن يسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشمال الصعيد.

بينما يكون الطقس معتدلا ولطيفا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، شديد البرودة ليلا، وتزاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة على معظم الأنحاء، وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على وسط سيناء.

بينما يسود طقس يومي الجمعة والسبت جو معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح من معتدلة إلى نشطة، وتظهر الشبورة المائية مع الساعات الأولى من الصباح.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ليوم الخميس:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.