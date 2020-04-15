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فؤاد علام: جهاز الأمن الوطني أصبح قادرا على اختراق أي تنظيم سري

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الطيب حسين

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وجه اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني الذي استشهد خلال أداء واجبه في مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، داعيًا الله أن يصبرهم.
وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن عملية الأميرية تؤكد أن جهاز الأمن الوطني أصبح قادر على اختراق أي تنظيم سري، ويمكنه توجيه عمليات استباقية لأي تنظيم قبل القيام بأي عملية إرهابية، ودليل على أن الشرطة المصرية تقوم بواجبها مع الحرص على عدم إصابة أيًا من المواطنين العاديين.
ووجه الخبير الأمني، التحية لسكان الأميرية لاستجابتهم لمطالب رجال الشرطة والتزامهم بالتحذيرات من إغلاق النوافذ وعدم إضاءة الأنوار رغم حالة الذعر التي اصابتهم، متوجهًا بالتحية للشهيد الذي ضحى بروحه من أجل الوطن بجرأة وشجاعة.
وشدد "علام"، على ضرورة إصدار قانون يتضمن تشديد عقوبة عدم الإخطار بتأجير الشقق المفروشة، وتطبيقه بحزم، موضحًا أن الإرهابيين لم يعد لديهم إمكانيات لاستأجر فيلل خارج النطاق العمراني.

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