» متعافو كورونا في العالم يتخطون حاجز النصف مليون

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وفاة أول توأم في العالم بفيروس كورونا

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم  نصف مليون حالة، بعدد 504.870 حالة.

يأتي ذلك وفق موقع رصد الإصابات "إنفوجرام"، والذي أوضح أن عدد الوفيات وصل إلى 131 ألف حالة، بينما تخطت عدد الإصابات أكثر من 2 مليون حالة.

فيما ارتفع عدد مصابو كورونا اليوم الأربعاء فى قارة أفريقيا إلى 16  ألفا و285 مصابا ووفاة 875 حالة، في حين وصل عدد المتعافين إلى 3 الآف و142 شخصا وفق الاتحاد الأفريقي.

وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي أن حالات الوفيات جاءت 666 حالة في دول شمال أفريقيا و96 في غرب أفريقيا و43 حالة في دول وسط أفريقيا و37 حالة في دول جنوب أفريقيا و33 في جول شرق أفريقيا.


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