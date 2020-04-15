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معهد القلب

فيروس كورونا

إصابة طبيب

أعلن الدكتور وليد عباس نائب مدير معهد القلب القومي، عن إصابة طبيب بمعهد القلب بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة معه، ونقله لمستشفى العزل.

وأضاف "عباس"، خلال تصريحات له اليوم، أن إصابة الطبيب ترجع إلى إجراء معهد القلب مسحات لجميع المخالطين لممرض أصيب الأسبوع الماضي، لافتًا إلى إجراء المعهد 97 تحليلًا لجميع المخالطين للمرض، ولسيدة مسنة جاءت المعهد مصابة بكورونا.

وأكّد أنَّ الممرض الذي أصيب منذ عدة أيام تمّ شفاؤه وخروجه من مستشفى العزل، مؤكًدًا علي أنه بصحة جيدة الآن، وأنه بالتالي تم اكتشاف حالتين فقط بالمعهد للمرض والطبيب، إثر تعامل الممرض مع السيدة المسنة المصابة بالفيروس، واختلاط الطبيب بالممرض المصاب.


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