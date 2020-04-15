» وفاة ممرضة بكورونا.. ونجاة مولودها بمعجزة

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توفيت ممرضة بريطانية تبلغ من العمر 28 عامًا، بعد أيام من قليلة من ولادتها، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبعد وقت قصير من ولادتها في عملية قيصرية بمستشفى "لوتون ودونستابل"، توفيت الممرضة "ماري أجييوا أجيابونج"، التي عملت في مستشفى "لوتون" ومستشفى جامعة "دونستابل" لمدة خمس سنوات يوم الأحد الماضي، نتيجة إصابتها بفيروس (Covid-19).

وقالت مستشفيات "Bedfordshire NHS Foundation Trust"، إن نتائج اختبار "ماري" كانت إيجابية في 5 أبريل وتم إدخالها المستشفى التي عملت بها بعد ذلك بيومين. 

ووفقاً للمستشفى، تم ولادة الطفل بنجاح وهو في حالة جيدة. 

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الصحة العامة، ديفيد كارتر في رسالة بريد إلكتروني، إن قرار إجراء عملية قيصرية طارئة تم اتخاذه جراء تدهور حالة الأم. وأشار إلى بقاء ابنتها الصغيرة "منارة للضوء في هذا الوقت المظلم للغاية".

وكتب: "ببالغ الحزن أستطيع أن أؤكد وفاة إحدى ممرضاتنا، ماري أجييوا أجيابونج، التي توفت يوم الأحد. عملت ماري هنا لمدة خمس سنوات، وكانت عضوًا محترمًا للغاية في فريقنا وممرضة رائعة ومثالًا رائعًا".

وأضاف: "كانت نتائج الاختبار لها إيجابية بفيروس Covid-19 بعد اختبارها في 5 أبريل ودخلت المستشفى في 7 أبريل". مقدمًا التعازي لأسرة وأصدقاء الممرضة الراحلة.

وتوفي ما لا يقل عن 30 من موظفي إدارة الصحة العامة في إنجلترا (NHS) جراء فيروس كورونا، يث تواجه الحكومة انتقادات متزايدة بسبب نقص معدات الوقاية الشخصية الحيوية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

وسجلت بريطانيا 12908 حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد وفاة 801 مريض أمس. وظهر الفيروس لأول مرة في المملكة المتحدة في 5 مارس، قبل أن ينتشر المرض القاتل في جميع أنحاء البلاد.

وتعد لندن هي الأكثر تضررًا ، حيث قُتل 3219 شخصًا حتى الآن. ويحذر خبراء من أن عدد القتلى في بريطانيا من الفيروسات التاجية قد يكون أعلى من أي دولة أخرى في أوروبا، حيث يبدأ عدد الأشخاص الذين يموتون في دول مثل إيطاليا وإسبانيا في الانخفاض.

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