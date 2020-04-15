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محمود مسلم: الإخوان سقطوا إنسانيًا وأخلاقيًا

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محمود مسلم رئيسًا لتحرير «الوطن»
محمود مسلم رئيسًا لتحرير «الوطن»
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الإخوان

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محمود مسلم

أخلاقي

محمد الحوفي

وجه الكاتب محمود مسلم، التحية لشهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني الذي استشهد خلال أداء واجبه في مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وأسرته، ولرجال الشرطة، مشددًا على أن الشهداء وأسرهم من أشرف الناس على وجه الأرض، فهم يذهبوا وهم يعلموا أنها ربما تكون نهايتهم في ظل الإرهاب البشع، معقبًا: "الشهيد وأهله على رأسنا، ودينهم علينا مش هنوفيه مدى العمر".

وأضاف "مسلم"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أن الشرطة المصرية قامت بعملية احترافية في منطقة مزدحمة بالسكان، وهي جهاز قوى أعطى رسالة للشعب المصري بأنها على يقظة تامة في توقيت هام وصعب، مشددًا على أن وعي المواطنين سيكون فارق في مواجهة الإرهاب بالإبلاغ عن أي مشتبه فيه.

وتابع، أن لقاء الرئيس بأسر الشهداء في الأعياد تقليد رائع، ويكون على سجيته وفطرته عند لقائه بأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم بكسر جميع قواعد البرتوكول معهم.

وشدد، على أن الإخوان  سقطوا إنسانيًا وأخلاقيًا، مستنكرًا دعوتهم لمصابي كورونا للنزول لنشر المرض بين المصريين، منوهًا بأن الإرهابيين هم أعداء الإنسانية.


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