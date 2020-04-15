ظهور صادم لبطلة فيلم "اللي بالي بالك" بعد 17 عامًا

15 أبريل 2020 - 07:41 م

تصدرت الفنانة نيفين مندور، التي قامت بدور "فيحاء" في فيلم "اللي بالي بالك" بطولة النجم محمد سعد، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها خلال حضورها أحد حفلات الميلاد، وذلك بعد 17 عامًا على مشاركتها في هذا الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وظهرت الفنانة "نيفين مندور" بجوار أحد أصدقائها وقد ظهر عليها تغير في ملامحها وتقدم العمر حيث أنها أصبحت تبلغ من العمر 47 عامًا.

وقبل 7 سنوات ألقت قوات الأمن القبض على الفنانة نيفين مندور، برفقة شخصين آخرين داخل سيارة وبحوزتهم كمية من الممنوعات مع مبلغ مالي وطلقات نارية.

وتم إطلاق سراحها بعد ذلك قبل أن يتم حبسها بتهمة مماثلة في العام 2016 ثم إخلاء سبيلها بضمان إقامتها.

يذكر أن الفنانة نيفين مندور من مواليد العام 1972 وانتخبت في أحد الأعوام ملكة على عرش الجمال المصري.