فيروس كورونا يهدد بانقراض القرود

15 أبريل 2020 - 07:21 م

حذر علماء من أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى انقراض العديد من الأنواع المهددة بالانقراض من القرود.



ويشكل الفيروس المميت الذي كانت بداية انتشاره في الصين، خطرًا على عدد من الأنواع المعرضة بالفعل للانقراض.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، أثبتت الاختبارات إيجابية الفيروس لنمر في حديقة حيوان برونكس لنيويورك، قبل أن يتاكد هذا الأسبوع، إصابة المزيد من الحيوانات في الحديقة نفسها.



ووفق ما نقلته صحيفة "ديلي ستار"، فإن جميع أنواع القردة، من بينها الغوريلا والبونوبو والشمبانزي وأورانجوتانز، معرضة بالفعل للخطر نتيجة لفقدان الموائل وتزايد الزحف البشري والصيد.



وقد يكون إدخال أمراض بشرية جديدة إلى عدد القرود الكبير كارثيًا، حيث يشتركون بنسبة تترواح ما بين 97-99 من الحمض النووي مع البشر.



وقال إيان ريدموند أوبي، رائد الحفاظ على البيئة، الذي يرأس تحالفًا عالميًا يضم أكثر من 100 منظمة مخصصة لحماية القرود ورفاهها، "إن الوقاية من الأمراض أمر بالغ الأهمية".



وأضاف: "هناك أدلة علمية وفيرة على أن القردة العليا معرضة للإصابة بمسببات الأمراض التنفسية البشرية، لذا من المرجح أن تكون القردة العليا عرضة للإصابة بفيروس سارس 2، مع معدل وفيات أعلى مما هو بين البشر."



وفقا لعلماء الحفاظ على البيئة، قد يتعين تعليق سياحة القرود، بينما يواجه البحث الميداني انخفاضات أيضًا. لكن أزمة فيروس كورونا تشكل أيضًا تهديدًا للحفاظ على القرود بسبب نقص التمويل.



ويعني حظر السفر المرتبط بفيروس كورونا، انهيار الدخل القادم من السياحة، ووقف التبرعات المقدمة إلى المؤسسات الخيرية للحفاظ على الحياة البرية.



في الشهر الماضي، حذر حراس حديقة الحيوانات البريطانيون من موت العديد من الحيوانات في حدائق الحيوان في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا. ويمكن أن تواجه الحيوانات أيضًا الاضطهاد بسبب نقص الغذاء الناجم عن تكالب الناس على تخزين المواد الغذائية.

