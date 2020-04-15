  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مقتل رجل بالخطأ

فيديو صادم بدولة عربية..أطلقوا النار احتفالًا بعودته فقتلوه

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

إغلاق كامل لـ 4 مدن بالدقهلية

علاج كورونا

نجح على الحيوانات.. بشرى سارة للعالم بشأن علاج كورونا

كامل الوزير

كامل الوزير يحسم استمرار العمل في المشاريع

لقطة من الفيلم

"نساء فقط"..الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية

بنك مصر

بنك مصر يعلن عن إصابة 4 موظفين بـ"كورونا"

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

دفن ضحايا كورونا لم يعد آمنا.. اكتشاف جثة نقلت العدوى

ارشيفية

الكويتية قاتلة زوجها تصدم النيابة في اعترافاتها

السيسي

أول تعليق لـ"السيسي" على أحداث الأميرية ورسالة لأسرة "الحوفي"

المغامسي

بعد إقالته.. المغامسي ينشر صورة نادرة ويعلق على "ولاة الأمر"

الصحة العالمية تعلن بدء تجارب 3 لقاحات لعلاج كورونا

آخر الأخبار

الصحة العالمية
الصحة العالمية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تصدم تركيا بشأن تفشي "كورونا" على أراضيها

#

الصحة تعلن انخفاض عدد المصابين بـ"كورونا"

#

بشرى..الصحة العالمية تعلن استخدام 4 أدوية لعلاج كورونا

#

الصحة العالمية تعلن عدد مصابي كورونا فى العالم

الصحة العالمية

فيروس كورونا

علاج كورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية، المنظمة تيدروس أدهانوم، إنهم يعملون مع الشركاء حول العالم لتسريع الأبحاث والتطورات، لافتا إلى أن هناك 3 لقاحات بدأت التجارب السريرية عليها، وهناك العديد في مرحلة التطور، ونحن نتعاون مع الشركاء لتسريع عملية الإنتاج وعملية التوزيع الخاصة باللقاحات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي تعرضه فضائية "dmc ": "يسعدني أن أقول إن منظمة الصحة جمعت مجموعة من الأطباء لدراسة تأثير بعض الأدوية على كوفيد 19، خاصة أننا نبحث في استخدام الأكسجين واستراتيجيات التنفس الصناعي، فأي استراتيجية تقلل استراتيجية التنفس الصناعي هامة جدا وذلك لإنقاذ الحياة".

وأشار إلى أن المنظمة أعلنت أن خلية العمل الأسبوع الماضي، ستعمل على إنشاء سلاسل توريدات خاصة بالمعدات الطبية، أول رحلة للتآذر بدأت لتوزيع أجهزة التنفس الصناعي في العديد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذائي العالمي واليونسيف والاتحاد الأفريقي وآخرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية تعلن بدء تجارب 3 لقاحات لعلاج كورونا
» القوات المسلحة تواصل توزيع الكمامات على المواطنين
» الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان في هذا الموعد
» مليونًا.. ارتفاع أعداد المواطنين المستخدمين للمترو والشركة تعلق
» أمريكا تتهم الصين بحجب معلومات عن كورونا
» "كهربا" يرد على شكوى الزمالك بـ "فيفا"
» ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
» كويتية شهيرة تثير الجدل بـ"بنت الجيران"
» أول تعليق لروسيا على إيقاف أمريكا تمويل "الصحة العالمية"
» الأمم المتحدة: "كورونا" يهدد 74 مليون عربي لهذا السبب
» الأرصاد تحذر من طقس الغد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية