» الصحة العالمية تعلن بدء تجارب 3 لقاحات لعلاج كورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية، المنظمة تيدروس أدهانوم، إنهم يعملون مع الشركاء حول العالم لتسريع الأبحاث والتطورات، لافتا إلى أن هناك 3 لقاحات بدأت التجارب السريرية عليها، وهناك العديد في مرحلة التطور، ونحن نتعاون مع الشركاء لتسريع عملية الإنتاج وعملية التوزيع الخاصة باللقاحات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي تعرضه فضائية "dmc ": "يسعدني أن أقول إن منظمة الصحة جمعت مجموعة من الأطباء لدراسة تأثير بعض الأدوية على كوفيد 19، خاصة أننا نبحث في استخدام الأكسجين واستراتيجيات التنفس الصناعي، فأي استراتيجية تقلل استراتيجية التنفس الصناعي هامة جدا وذلك لإنقاذ الحياة".

وأشار إلى أن المنظمة أعلنت أن خلية العمل الأسبوع الماضي، ستعمل على إنشاء سلاسل توريدات خاصة بالمعدات الطبية، أول رحلة للتآذر بدأت لتوزيع أجهزة التنفس الصناعي في العديد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذائي العالمي واليونسيف والاتحاد الأفريقي وآخرين.