» القوات المسلحة تواصل توزيع الكمامات على المواطنين

واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجاناً.

يأتي ذلك استمرار لجهود القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد حرصاً على صحة المواطن المصري.

وقامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعي بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة استخدامها وحث المواطنين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحي للمواطنين.