» الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان في هذا الموعد

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الإفتاء

دار الإفتاء المصرية

شوقى علام

هلال شهر رمضان

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية، يوم الأربعاء القادم، من خلال لجانها الشرعية، المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب شمس الأربعاء المقبل الموافق 29 من شهر شعبان 22 أبريل لعام 2020 ميلاديًا.

ويشار إلى أن دار الإفتاء المصرية ألغت احتفال استطلاع رؤية هلال رمضان، بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أنه تقرر أن يلقي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية بيان رؤية هلال شهر رمضان، من مكتبه بدار الإفتاء المصرية، وينقله التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.


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