إغلاق كامل لـ 4 مدن بالدقهلية

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الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
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محمد فضل- متابعات

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كورونا

محافظ الدقهلية

أيمن مختار

إغلاق مدن

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ  الدقهلية اليوم الأربعاء الغلق الكامل لمدينة جمصة  ومدينة 15 مايو ، ومدينة الشيخ زايد ، والمنصورة الجديدة بجمصة ،من اليوم ولمدة 10 أيام، والتى من المحتمل توافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها لقضاء إجازة أعياد الربيع وشم النسيم.

ومن جانبه أكد المحافظ أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر، خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية وتنفيذا للتوجيهات الصادرة اليوم فى اجتماع مجلس المحافظين بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية  خلال أعياد الربيع  لمنع تجمعات المواطنين، حسب صدى البلد.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم التنسيق مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية لإعداد القوات المرورية والأمنية اللازمة للتعاون مع الجهاز التنفيذى بمجلس مدينه جمصة لتنفيذ القرار الصادر منعا للتجمعات بالمدن المشار إليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محافظ الدقهلية إن هذا القرار جاء انطلاقا من الحرص الكامل على صحة وحياة المواطنين  بمنع التجمعات بالمصيف خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم مما يساهم فى الحد من  انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة  لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وحياة المواطنين مؤكدا ضرورة استغلال ايام العطلات والاجازات الرسمية فى تكثيف أعمال التطهير وأيضا أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين.


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