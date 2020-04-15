» مليونًا.. ارتفاع أعداد المواطنين المستخدمين للمترو والشركة تعلق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن المرفق نقل أمس الثلاثاء 14 أبريل، حوالي مليون و23 ألف راكب، خلال 1156 رحلة بالخطوط الثلاثة.

وكشفت الشركة المصرية في بيان رسمي لها، أن عدد ركاب الخط الأول (حلوان - المرج) وصل أمس 586 ألفا بواقع 386 رحلة.

وأوضحت أن الخط الثاني (شبرا الخيمة-المنيب)، نقل حوالي 374 ألف راكب في 454 رحلة، بينما الخط الثالث (العتبة-عدلي منصور) فنقل حوالي 63 ألفا في 316 رحلة.

ويشار إلى أن خطوط المترو الثلاثة تنقل حوالي 2.5 مليون راكب يوميًا في الأيام العادية.