نجح على الحيوانات.. بشرى سارة للعالم بشأن علاج كورونا

زف خبراء بريطانيين بارزين اليوم الأربعاء، بشرى سار للعالم أجمع بعد إعلانهم عن بدء إجراء تجارب لقاح ضد فيروس كورونا على البشر الأسبوع المقبل.

ووفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل"، كشف خبراء أن العلماء في جامعة أكسفورد واثقون من قدرتهم على الحصول على لقاح للمرض المستعصي الذي قد يتم استخدامه للملايين بحلول الخريف القادم.

وأظهرت اختبارات الوخز التجريبي على حيوانات مختلفة نتائج واعدة، والخطوة التالية تكمن فى استخدامها على البشر لإثبات أنها آمنة.

ويعد فريق أكسفورد واحد من مئات السباقات في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا COVID-19 ، والذي يخشى الخبراء أن يستغرق 18 شهرًا، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ، ويجري حالياً تطوير أكثر من 70 لقاحاً.