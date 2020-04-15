  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مقتل رجل بالخطأ

فيديو صادم بدولة عربية..أطلقوا النار احتفالًا بعودته فقتلوه

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

إغلاق كامل لـ 4 مدن بالدقهلية

علاج كورونا

نجح على الحيوانات.. بشرى سارة للعالم بشأن علاج كورونا

كامل الوزير

كامل الوزير يحسم استمرار العمل في المشاريع

لقطة من الفيلم

"نساء فقط"..الفيلم العربي الممنوع من العرض في كل الدول العربية

بنك مصر

بنك مصر يعلن عن إصابة 4 موظفين بـ"كورونا"

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

دفن ضحايا كورونا لم يعد آمنا.. اكتشاف جثة نقلت العدوى

ارشيفية

الكويتية قاتلة زوجها تصدم النيابة في اعترافاتها

السيسي

أول تعليق لـ"السيسي" على أحداث الأميرية ورسالة لأسرة "الحوفي"

المغامسي

بعد إقالته.. المغامسي ينشر صورة نادرة ويعلق على "ولاة الأمر"

نجح على الحيوانات.. بشرى سارة للعالم بشأن علاج كورونا

آخر الأخبار

علاج كورونا
علاج كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

نائب جمهوري: وفاة المزيد من الأمريكيين أهون من الضرر بالاقتصاد

#

ترامب يعلن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية

#

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن كورونا

#

بشرى سارة لدول الشرق الأوسط بشأن "كورونا"

فيروس كورونا

علاج كورونا

لقاح كورونا

زف خبراء بريطانيين بارزين اليوم الأربعاء، بشرى سار للعالم أجمع بعد إعلانهم عن بدء إجراء تجارب لقاح ضد فيروس كورونا على البشر الأسبوع المقبل.

ووفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل"، كشف خبراء أن العلماء في جامعة أكسفورد واثقون من قدرتهم على الحصول على لقاح للمرض المستعصي الذي قد يتم استخدامه للملايين بحلول الخريف القادم.

وأظهرت اختبارات الوخز التجريبي على حيوانات مختلفة نتائج واعدة، والخطوة التالية تكمن فى استخدامها على البشر لإثبات أنها آمنة.

ويعد فريق أكسفورد واحد من مئات السباقات في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا COVID-19 ، والذي يخشى الخبراء أن يستغرق 18 شهرًا، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ، ويجري حالياً تطوير أكثر من 70 لقاحاً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية تعلن بدء تجارب 3 لقاحات لعلاج كورونا
» القوات المسلحة تواصل توزيع الكمامات على المواطنين
» الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان في هذا الموعد
» مليونًا.. ارتفاع أعداد المواطنين المستخدمين للمترو والشركة تعلق
» أمريكا تتهم الصين بحجب معلومات عن كورونا
» "كهربا" يرد على شكوى الزمالك بـ "فيفا"
» ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
» كويتية شهيرة تثير الجدل بـ"بنت الجيران"
» أول تعليق لروسيا على إيقاف أمريكا تمويل "الصحة العالمية"
» الأمم المتحدة: "كورونا" يهدد 74 مليون عربي لهذا السبب
» الأرصاد تحذر من طقس الغد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية