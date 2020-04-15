كورونا.. شخص يهرب من الحجر وينقل العدوى لاآخرين بالأردن

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أعلنت النيابة العامة الأردنية، أنها تلاحق مصابا بفيروس كورونا المستجد، لمخالفته تعهد الحجر الصحي، ونقله العدوى لآخرين.

وقالت النيابة العامة، إن شخصا لم تذكر اسمه لم يلتزم بتعهد الحجر الصحي الذي وقعه، وخالط آخرين وتسبب بإصابة عدد منهم، وأنها أصدرت أمرا بإحضاره.

وكلف رئيس النيابة العامة في الأردن، بمتابعة ملاحقة كل شخص وقع على تعهد بالحجر على نفسه ولم يلتزم به، لما يشكله هذا الخرق لقانون الدفاع وأوامر الدفاع وقانوني الصحة العامة والعقوبات، من خطورة على المحيطين بالمصاب والمجتمع.



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