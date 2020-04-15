الكويتية قاتلة زوجها تصدم النيابة في اعترافاتها

15 أبريل 2020 - 04:00 م

شهدت دولة الكويت جريمة بشعة، كانت حديث وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، والتي تمثلت في إقدام زوجة كويتية على قتل زوجها بطريقة بشعة، بعد أن رفض جلب مخدرات لها.

وكان شقيق المجني عليه أبلغ الشرطة، أن شقيقه من مواليد 1989 وجده مقتولًا داخل شقته في منطقة المسايل، بعدما حاول الاتصال به لفترة طويلة، وعندما ذهب للاطمئنان عليه وجده جثة هامدة وسط بركة من الدماء وقد تم لفه داخل «زولية».

وفجرت زوجته الكويتية البالغة من العمر 27 عاما والمتهمة بقتل زوجها 31 عاما ، مفاجأة صادمة في اعترفاتها أمام النيابة.

وقالت المتهمة، إنها ارتكابت الجريمة منفردة الا انها ذكرت انها اصطحبت صديقها بسيارتها وتركته وصعدت الى عش الزوجية وقامت بتصوير جثمان زوجها مقطع فيديو حتى تبرهن وتؤكد لصديقها انها قتلت زوجها فعلا لا قولا فقط.

وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فإن المتهمة قالت أمام النيابة العامة ، إنها فعلت ذلك بعدما شكك صديقها في روايتها، وقال إن ما تسرده له مجرد أوهام جراء تعاطي جرعة شبو، فطلبت منه ان تؤكد له ما فعلته فاصطحبته وصورت له مسرح الجريمة وجثة الزوج.

فيما وجه وكيل النيابة لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وأحالها إلى السجن المركزي، كما وجه للشخص الذي أقامت لديه الزوجة المتهمة منذ الاثنين يوم الجريمة وحتى يوم اكتشافها الخميس الماضي تهمة التستر على متهم.