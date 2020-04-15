  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

دفن ضحايا كورونا لم يعد آمنا.. اكتشاف جثة نقلت العدوى

مدبولى

الحكومة تكشف سبب تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في 2020

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

إصابات كورونا في السعودية تصل لـ5862

ارشيفية

الكويتية قاتلة زوجها تصدم النيابة في اعترافاتها

السيسي

أول تعليق لـ"السيسي" على أحداث الأميرية ورسالة لأسرة "الحوفي"

المغامسي

بعد إقالته.. المغامسي ينشر صورة نادرة ويعلق على "ولاة الأمر"

السيسي

عاجل.. الرئيس يصدر عفوًا عن سجناء ويكشف السبب

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيث للحد من العنصر البشري

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيثة للحد من العنصر البشري

محمد معيط وزير المالية

بعد 4 أيام.. خبر سار من وزارة المالية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار عاجل من السيسي في تحرير سيناء

"الفيفا" يصدم مرتضى منصور

الرياضة

المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور يصدم رئيس "الجبلاية" بهذا الأمر

#

اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور: «مش بنتهدد»

#

رئيس الزمالك: رئيس الـ «فيفا» حذر قطر حال هذا الأمر

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أحقية المدافع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، في الحصول على مستحقاته المالية.

جاء هذا في خطاب أرسله الفيفا لـ"اتحاد الكرة المصري" اليوم الأربعاء، وتضمن أحقية النقاز فى 288 ألف دولار مستحقات مكافآت من الزمالك، كما فرض "الفيفا"  على النادي دفع غرامة قدرها مليون و19 ألف دولار لصالح النقاز.

وطالب "الفيفا" الزمالك، بسداد المستحفات للاعب خلال 45 يوما وإلا سيتم منعه من تقييد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان النقاز رحل بشكل مفاجئ عن صفوف الزمالك، بعدما فسخ عقده من جانب واحد، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته خلال شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يتقدم اللاعب بشكوى ضد الفريق للاتحاد الدولي من أجل إنصافه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "كهربا" يرد على شكوى الزمالك بـ "فيفا"
» ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
» كويتية شهيرة تثير الجدل بـ"بنت الجيران"
» أول تعليق لروسيا على إيقاف أمريكا تمويل "الصحة العالمية"
» الأمم المتحدة: "كورونا" يهدد 74 مليون عربي لهذا السبب
» الأرصاد تحذر من طقس الغد
» بصورة جريئة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل
» "أنت ثرثار".. مشادة نارية بين ترامب ومراسل "سي إن إن"
» أهالي دمنهور يتحدون كورونا .. و يشيعون "الحوفي" لمثواه الأخير
» تصرف مفاجئ من داليا البحيري بعد هجومها على العمال
» لماذا يرتدى الأطباء البالطو الأبيض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية