  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بنك مصر

بنك مصر يعلن عن إصابة 4 موظفين بـ"كورونا"

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

دفن ضحايا كورونا لم يعد آمنا.. اكتشاف جثة نقلت العدوى

مدبولى

الحكومة تكشف سبب تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في 2020

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

إصابات كورونا في السعودية تصل لـ5862

ارشيفية

الكويتية قاتلة زوجها تصدم النيابة في اعترافاتها

السيسي

أول تعليق لـ"السيسي" على أحداث الأميرية ورسالة لأسرة "الحوفي"

المغامسي

بعد إقالته.. المغامسي ينشر صورة نادرة ويعلق على "ولاة الأمر"

السيسي

عاجل.. الرئيس يصدر عفوًا عن سجناء ويكشف السبب

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيث للحد من العنصر البشري

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيثة للحد من العنصر البشري

محمد معيط وزير المالية

بعد 4 أيام.. خبر سار من وزارة المالية

الكويت.. كورونا يصل مجلس الأمة

عرب وعالم

الكويت
الكويت
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"

#

الكويت تسجل 80 إصابة بـ"كورونا" بينهم "مصريون"

#

الكويت.. بيان من السفارة المصرية حول أزمة "كورونا"

#

الكويت.. الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أكدت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الجهات المعنية رصدت حالة إصابة لعامل في مجلس الأمة، بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "العامل كان قد خضع للفحوص الطبية، وجاءت نتيجتها إيجابية بالفيروس".

ولم يتم الكشف عن هوية العامل وطبيعة عمله، أو الإجراءات الاحترازية التي ستتخذ داخل المجلس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات، وشفاء 30 حالة ليصبح المجموع 206، بالإضافة إلى 3 وفيات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "كهربا" يرد على شكوى الزمالك بـ "فيفا"
» ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
» كويتية شهيرة تثير الجدل بـ"بنت الجيران"
» أول تعليق لروسيا على إيقاف أمريكا تمويل "الصحة العالمية"
» الأمم المتحدة: "كورونا" يهدد 74 مليون عربي لهذا السبب
» الأرصاد تحذر من طقس الغد
» بصورة جريئة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل
» "أنت ثرثار".. مشادة نارية بين ترامب ومراسل "سي إن إن"
» أهالي دمنهور يتحدون كورونا .. و يشيعون "الحوفي" لمثواه الأخير
» تصرف مفاجئ من داليا البحيري بعد هجومها على العمال
» لماذا يرتدى الأطباء البالطو الأبيض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية