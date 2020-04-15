» ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

15 أبريل 2020 - 02:54 م

شهدت أسواق الذهب حالة من الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 15 أبريل بحوالي جنيه واحد ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 743 جنيهًا، بعد أن كان يسجل نحو 742 جنيهًا.

وتختلف أسعار الذهب حسب الأسواق والمصنعية، وسجلت الأسعار:

وسجل عيار 24 أسعار تتراوح ما بين 845 إلى 849 جنيها.

وسجل عيار 21 أسعار تتراوح ما بين 739 إلي 743 جنيها.

وسجل عيار 18 أسعار تتراوح ما بين 633 جنيها إلي 637 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب أسعار تتراوح ما بين 5912 إلي 5944 جنيها، وهو يزن 8 جرامات.