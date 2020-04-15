» "كهربا" يرد على شكوى الزمالك بـ "فيفا"

15 أبريل 2020 - 02:50 م

رد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، على شكوى الزمالك فريقه السابق ضده، بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واشتكى الزمالك اللاعب بالرحيل عن الفريق، بالرغم من سلامة قانونية تعاقده، بالإضافة إلى شكوى الأهلي، بشأن تحريض اللاعب على الرحيل.

وفسخ "كهربا" عقده مع الزمالك، مؤكدًا سلامة موقفه لعدم قانونية عقده الجديد لعدم توثيقه في خلال 3 أشهر من توقيعه حسب لوائح الفيفا.

وانتقل اللاعب إلى أفيش البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر بالانتقالات الشتوية المنتهية.