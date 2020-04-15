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"الفيشار" .. كلمة السر لإنقاص وزنك

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متابعات- أمينة عبد العال

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يعتبر الفيشار من المسليات التي يقبل عليها الكبير والصغير، ويعتبر من المسليات الأساسية حتى في السينما والآن مع الحجر المنزلي أصبح وجبة أساسية أمام شاشة التليفزيون، ولذلك تفننت شركات التغذية في إنتاجه بالعديد من النكهات المختلفة.

وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض الفتيات يخفن من تناوله حتى لا يزيد وزنهن ويراودهن الشعور بالندم إذا أفرطت في تناوله، إلا أن الدراسات الحديثة أكدت أن الفيشار لا يزيد الوزن بل على العكس يعمل على تقليل الوزن لأن سعراته الحرارية قليلة إلا جانب أنه يمنح الشعور بالشبع.

ويمكن للنساء تناوله بين الإفطار والغداء في النظام الغذائي الذي تتخذه المرأة للتخسيس ولكن دون زيت أو ملح، كما يمكن تناول طبق منه في العشاء.

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