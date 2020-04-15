» أول تعليق لروسيا على إيقاف أمريكا تمويل "الصحة العالمية"

15 أبريل 2020 - 02:23 م

علقت روسيا، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعليق تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه خلال قمة العشرين السابقة عبر تقنية الفيديو، تم دعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة وباء كورونا المستجد.

وأشار إلى أن رؤساء مجموعة العشرين يدعمون جهود منظمة الصحة العالمية بشكل كامل، وهم عازمون على تكثيف الجهود لمكافحة الوباء بالإضافة إلى ذلك، طلب رؤساء الدول من منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، تحليل الثغرات الموجودة في التأهب للأوبئة وإعداد تقرير لاجتماع مشترك لوزراء المالية والصحة في الأشهر القادمة من أجل إطلاق مبادرة عالمية لمواجهة الجائحة

كما انتقدت الخارجية الروسية القرار أيضا، معتبرة أن الشغل الشاغل لواشنطن دائما هو العثور على "مذنبين" وإظهار "براءتها من كل الذنوب".

وكان ترامب، أعلن في المؤتمر الصحفي فجر اليوم، عن تعليق واشنطن دفع مساهماتها المالية لمنظمة الصحة العالمية، حتى يتم تقييم دور المنظمة في إخفاء البيانات عن انتشار فيروس كورونا المستجد.