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بصورة جريئة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل

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حفيد عمر الشريف: جدي كان يغرق وسط النساء والشمبانيا
حفيد عمر الشريف: جدي كان يغرق وسط النساء والشمبانيا
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علا خطاب

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صورة

حفيد عمر الشريف

رقص عمود

أثار حفيد عمر الشريف، الجدل من جديد، حيث نشر صورًا يظهر فيها وهو يقضي وقته أثناء فترة الحجر المنزلي المفروض على العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد إثارته للجدل بصورة حمالات الصدر.

ظهر حفيد عمر الشريف وهو يرقص على طريقة Pole dance وهو المعروف بفن رقص العمود.

وعلق حفيد عمر الشريف قائلا: "بالتأكيد سأقدم "striptease " وهو الذى يعتمد بشكل كبير على الحركات الجريئة وإثارة الغرائز.

كان حفيد عمر الشريف أثار حالة من الجدل الواسع منذ أيام قليلة بعد نشره صورة يرتدى فيها حمالات صدر، وهو الأمر الذى تسبب فى هجوم شرس عليه، خاصة أنه معروف عنه أن له آراءً جريئة واعترافه بالمثلية.





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