المغامسي: نحن الرقم الصعب ولو كره المرجفون

15 أبريل 2020 - 02:09 م

قال الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء السابق إن السعودية باتت هي الرقم الصعب في مواجهة الأزمات التي تواجه العالم.

وأضف المغامسي :" الاتفاق التاريخي لأوبك والتعامل الموفق مع جائحة كورنا ، ومُضيّ مسيرة التعليم ، وإعادة المواطنين في الخارج ، ومراعاة الأوضاع في اليمن ، شواهد على أنّ السعودية هي الرقم الصعب والبلدُ الأمثل إقليميا ودولياً "ولو كره المرجفون".

كما قام المغامسي بنشر صورة للملك سعود بن عبد العزيز وهو يصلي خلف أحد علماء السعودية داخل مزرعة، معلقا عليها بالقول : " جلالة الملك سعود وجمع من علماء الأمّة يصلون وسط مزارع المدينة المنورة خلف شيخنا عبد العزيز بن صالح . . هذا تاريخنا وهؤلاء ولاة أمرنا كابرا عن كابر.. وهؤلاء علماؤنا وهذه بلادنا ملاذ المسلمين .. فاللهمّ وفق الملك سلمان وولي عهده لكل خير وفلاح واجزهما عن البلاد والعباد خير الجزاء" .

وكان المغامسي قد غرد قبل أيام عن الذين يريدون النيل من المملكة قائلا : " أمْ حسِبَ الذين في قلوبهم مرضٌ أنْ لّنْ يُخرجَ اللهُ أضْغانهُم).. ما أقرب معنى هذه الآية اليوم مما تَبثه (جماعة الإخوان المُسيئين) و (الخوارج الأشتاتُ المارقون ) نحو بلادنا الغالية - قادة وعلماء وشعباً -.

وتابع : مع ذلك يأبى الله إلاّ أَنْ ينكصوا على أعقابهم.. وستموت الحيّة وسمّها في رأسها.



