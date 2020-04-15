» "أنت ثرثار".. مشادة نارية بين ترامب ومراسل "سي إن إن"

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سي ان ان

منظمة الصحة العالمية

كورونا

اندلعت مشادة كلامية نارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين "بريان جيمس كارم" مراسل قناة "سي إن إن"، عقب إعلان ترامب تعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بسبب سوء إدارتها وتسترها على انتشار فيروس كورونا.

وانتقد بريان كارم ،خلال حضوره المؤتمر الصحفي الذي عقده "ترامب" بشأن الحديث عن مستجدات فيروس كورونا، الرئيس ترامب متهمًا إياه بالتهرب من مسئولياته تجاه المواطنين الأمريكيين.

وقال كارم موجهًا حديثه للرئيس ترامب بأنه يريد إلقاء اللوم على منظمة الصحة العالمية في الأخطاء بسبب جائحة كورونا وفقًا لما نقله موقع "فوكس نيوز".

ورد ترامب على الصحفي الأمريكي أن مسئولية تنفيذ الاختبارات والالتزام بالتباعد الاجتماعي متروكة للمحافظين، مطالبًا إياه بأن يحدد لمن يوجه سؤاله لأن المحافظين من المفترض أن يقوموا بالاختبارات.

وأشعل ترامب الغضب لدى المراسل بعدما انتقل إلى صحفي آخر ليتلقى تساؤله إلا أن كارم واصل إصراره على سؤاله بصوت مرتفع حتى لا يتهرب منه ترامب ويذهب لآخر، ما جعل ترامب يعود له قائلا: إن الحكام يقومون بالاختبار.

وتركه ترامب وتواصل مع آخر ولكن المراسل أصر على طرح سؤاله، فهدد ترامب بمغادرة المؤتمر الصحفي واصفًا إياه بـ"الثرثار".

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