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صادم.. 60 مليون شخص مصاب بـ"كورونا" في إيران

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ـ"كورونا" في إيران
ـ"كورونا" في إيران
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متابعات- أمينة عبد العال

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أكد البرلمان الإيراني أن وزارة الصحة الإيرانية متهمة بإخفاء حقيقة أعداد الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد، مصدرًا بيانًا لمركز الأبحاث التابع له عن حقيقة الأوضاع التي تعيشها إيران والتي تنكرها الحكومة.

وأشار البيان الذي نشرته "سبوتنيك عربي" أن عدد الوفيات يتاروح ما بين 8 : 10 أضعاف الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة، مؤكدًا أن الوزارة تتكتم علي حوالي 80% من الإصابات كما أنها لا تأخذ في الحسبان المصابين التي لا تظهر عليهم أعراض المرض ولا يراجعون المستشفيات ويبقون في المنزل.

وأضاف التقرير أن أرقام الوفيات التي أعلنتها الوزارة تبلغ 8609 شخص بينما يتراوح عدد المصابين ما بين 600 ألف إلي 750 ألف مؤكدا أن 60 مليون شخص من أصل 85 مليون سيصابون بالفيروس.

ولفت التقرير إلي أن فيروس"كورونا" سيظل بإيران لمدة 400 يوم وأن ذروته ستكون في نوفمبر المقبل، مؤكدا أن إيران بعيدة جدًا عن التحكم في الوباء، ومحذرًا من موجة جديدة للإصابات بفيروس "كورونا" ولكن لن يكون من الممكن تحديد موعدها وحجمها.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبو، أعلنت تسجيل 98 حالة وفاة بالفيروس "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن عدد الوفيات بلغ 4777 ، وتجاوزت أعداد الإصابات 76 ألف حالة بعد تسجيل 1512 حالة.

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