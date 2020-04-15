  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

دفن ضحايا كورونا لم يعد آمنا.. اكتشاف جثة نقلت العدوى

مدبولى

الحكومة تكشف سبب تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في 2020

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

إصابات كورونا في السعودية تصل لـ5862

ارشيفية

الكويتية قاتلة زوجها تصدم النيابة في اعترافاتها

السيسي

أول تعليق لـ"السيسي" على أحداث الأميرية ورسالة لأسرة "الحوفي"

المغامسي

بعد إقالته.. المغامسي ينشر صورة نادرة ويعلق على "ولاة الأمر"

السيسي

عاجل.. الرئيس يصدر عفوًا عن سجناء ويكشف السبب

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيث للحد من العنصر البشري

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيثة للحد من العنصر البشري

محمد معيط وزير المالية

بعد 4 أيام.. خبر سار من وزارة المالية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار عاجل من السيسي في تحرير سيناء

بالصور..

"خليك في البيت".. الثقافة تقدم عروضا متنوعة على الـ يوتيوب

الحياة السياسية

عروض وزارة الثقافة
عروض وزارة الثقافة
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"خليك في البيت" تثير غضب اليابانيين

#

"خليك في البيت لحماية الحياة".. شعار جوجل اليوم

#

"خليك في بيتك" فنانة شهيرة تثير الجدل على مواقع التواصل

#

الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الدوري

ترامب

سي ان ان

منظمة الصحة العالمية

كورونا

استمرارًا لعروض المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك يبث فى التاسعة مساء الخميس 16 أبريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب حفلاً للنجم محمد الحلو يضم مختارات من أعماله الخاصة منها منها الوسية، يا حبيبى، أهيم شوقًا إلى جانب عدد من المؤلفات الوطنية وغنائيات زمن الفن الجميل منها عظيمة يا مصر، حبايب مصر، لعبة الأيام، بتلومونى ليه، وحياتك يا حبيبى .

كما يقدم المطرب المغربى فؤاد زبادى باقة طربية تضم سنة وسنتين، الناس المغرمين، الورد جميل، مبيسالش عليا أبدًا، شوفت حبيبى، ساكن فى حى السيدة وغيرها.

يعقب ذلك العرض الغنائى الاستعراضى كوميديا البؤساء من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي ومستلهم من المسرحية الشهيرة البؤساء للكاتب الفرنسى فيكتور هوجو ويدور حول شخصية جان فالجان الذي عانى مرارة السجن وواجه الكثير من الصعوبات بعد حصوله على الحرية وبطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامى الطمبارى، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتى، محمود خالد، مريم البحراوى، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا ماهر، زينا زين، أكرم عمران، يوسف ذكرى، الحان محمد الصاوى، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمى، استعراضات رشا مجدى، أشعار أحمد حسن رؤول، تأليف وإخراج مروة رضوان.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "كهربا" يرد على شكوى الزمالك بـ "فيفا"
» ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
» كويتية شهيرة تثير الجدل بـ"بنت الجيران"
» أول تعليق لروسيا على إيقاف أمريكا تمويل "الصحة العالمية"
» الأمم المتحدة: "كورونا" يهدد 74 مليون عربي لهذا السبب
» الأرصاد تحذر من طقس الغد
» بصورة جريئة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل
» "أنت ثرثار".. مشادة نارية بين ترامب ومراسل "سي إن إن"
» أهالي دمنهور يتحدون كورونا .. و يشيعون "الحوفي" لمثواه الأخير
» تصرف مفاجئ من داليا البحيري بعد هجومها على العمال
» لماذا يرتدى الأطباء البالطو الأبيض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية