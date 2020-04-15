  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

دفن ضحايا كورونا لم يعد آمنا.. اكتشاف جثة نقلت العدوى

مدبولى

الحكومة تكشف سبب تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في 2020

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

إصابات كورونا في السعودية تصل لـ5862

ارشيفية

الكويتية قاتلة زوجها تصدم النيابة في اعترافاتها

السيسي

أول تعليق لـ"السيسي" على أحداث الأميرية ورسالة لأسرة "الحوفي"

المغامسي

بعد إقالته.. المغامسي ينشر صورة نادرة ويعلق على "ولاة الأمر"

السيسي

عاجل.. الرئيس يصدر عفوًا عن سجناء ويكشف السبب

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيث للحد من العنصر البشري

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيثة للحد من العنصر البشري

محمد معيط وزير المالية

بعد 4 أيام.. خبر سار من وزارة المالية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار عاجل من السيسي في تحرير سيناء

تصرف مفاجئ من داليا البحيري بعد هجومها على العمال

الصفحة الأخيرة

داليا البحيري
داليا البحيري
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تظهر بالحجاب وبدون مكياج وتبرر لجمهورها السبب

#

قرار مفاجيء من الخطيب بشأن مؤمن زكريا بعد تغريدته الداعمة لأحمد فتحي

#

بعد استقالته..تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ على تأهل الأهلي

#

بعد غياب..تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

تويتر

داليا البحيري

حذف

حذفت الفنانة داليا البحيري تدوينة لها عبر حسابها على تويتر، تهاجم فيها مخالفى حظر التجول والعمالة اليومية، بألفاظ سيئة، ما عرضها للهجوم.

وكتبت داليا البحيرى على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب ما نلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي إحنا فيه".

وأضافت: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم، غير كده إحنا رايحين في داهية".

وقامت الفنانة داليا البحيرى بحذف التدوينة من على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد الهجوم عليها من متابعيها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "كهربا" يرد على شكوى الزمالك بـ "فيفا"
» ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
» كويتية شهيرة تثير الجدل بـ"بنت الجيران"
» أول تعليق لروسيا على إيقاف أمريكا تمويل "الصحة العالمية"
» الأمم المتحدة: "كورونا" يهدد 74 مليون عربي لهذا السبب
» الأرصاد تحذر من طقس الغد
» بصورة جريئة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل
» "أنت ثرثار".. مشادة نارية بين ترامب ومراسل "سي إن إن"
» أهالي دمنهور يتحدون كورونا .. و يشيعون "الحوفي" لمثواه الأخير
» تصرف مفاجئ من داليا البحيري بعد هجومها على العمال
» لماذا يرتدى الأطباء البالطو الأبيض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية