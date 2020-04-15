  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

دفن ضحايا كورونا لم يعد آمنا.. اكتشاف جثة نقلت العدوى

مدبولى

الحكومة تكشف سبب تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في 2020

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

إصابات كورونا في السعودية تصل لـ5862

ارشيفية

الكويتية قاتلة زوجها تصدم النيابة في اعترافاتها

السيسي

أول تعليق لـ"السيسي" على أحداث الأميرية ورسالة لأسرة "الحوفي"

المغامسي

بعد إقالته.. المغامسي ينشر صورة نادرة ويعلق على "ولاة الأمر"

السيسي

عاجل.. الرئيس يصدر عفوًا عن سجناء ويكشف السبب

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيث للحد من العنصر البشري

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيثة للحد من العنصر البشري

محمد معيط وزير المالية

بعد 4 أيام.. خبر سار من وزارة المالية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار عاجل من السيسي في تحرير سيناء

أهالي دمنهور يتحدون كورونا .. و يشيعون "الحوفي" لمثواه الأخير

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

في انتظار الجثمان.. دمنهور تتشح بالسواد حزنا على الحوفي

#

أمريكا تعلن عن دواء فعال لفيروس كورونا: أظهر نتائج مذهلة

#

الصحة العالمية تحسم الجدل وتكشف علاقة الحيوانات الأليفة بـ"كورونا"

#

طبيبة تحرر محضرًا ضد جيرانها و السبب كورونا

الإرهاب

تن

كورونا

الحوفي

شيع المئات من أهالي مدينة دمنهور، جثمان المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد أثناء مداهمة وكر العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية مساء أمس، إلى مثواه الأخير.

وتوافد عدد كبير من القيادات الأمنية وأهالي أسرة الشهيد لتشييع جثمان البطل محمد الحوفي إلى مثواه الأخير، وردد المشاركون في الجنازة هتافات: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وظهر المشيعون وقد ارتدى البعض منهم كمامات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، طبقًا للقطات حية من الجنازة عرضتها فضائية "تن" .


 شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "كهربا" يرد على شكوى الزمالك بـ "فيفا"
» ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
» كويتية شهيرة تثير الجدل بـ"بنت الجيران"
» أول تعليق لروسيا على إيقاف أمريكا تمويل "الصحة العالمية"
» الأمم المتحدة: "كورونا" يهدد 74 مليون عربي لهذا السبب
» الأرصاد تحذر من طقس الغد
» بصورة جريئة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل
» "أنت ثرثار".. مشادة نارية بين ترامب ومراسل "سي إن إن"
» أهالي دمنهور يتحدون كورونا .. و يشيعون "الحوفي" لمثواه الأخير
» تصرف مفاجئ من داليا البحيري بعد هجومها على العمال
» لماذا يرتدى الأطباء البالطو الأبيض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية