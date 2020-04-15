» "عواد" ساخرا: "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل"

15 أبريل 2020 - 12:11 م

سخر محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، من توجيه البعض نصائح له بالرحيل عن صفوف الفريق، بسبب عودته لدكة البدلاء مؤخرًا وتألق محمد أبو جبل في الدفاع عن العرين الأبيض.

وكتب "عواد" عبر "تويتر": "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل".

وكان أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالي والمنتخب الوطني سابقا، حرص على توجيه نصيحة إلى محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، خصوصًا في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأبيض.

وأوضح ناجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن الزمالك يملك عددًا كبيرًا من المميزين في مركز حراسة المرمى، وبالتالي أصبحت فرص مشاركة محمد عواد، ضعيفة للغاية، في ظل تألق محمد أبو جبل، وعودة محمود عبدالرحيم "جنش" بعد التعافي من الإصابة.

ونصح مدرب حراس سموحة عواد بالبحث عن نادٍ آخر، بشرط ضمان أن يكون هو الحارس الأول فيه، ليستعيد مستواه العالي سريعًا والعودة لصفوف المنتخب المصري.