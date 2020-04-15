"التموين" تزف خبرا سارا للعمالة غير المنتظمة

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إيمان هاني

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أجاب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال وجه له، حول إمكانية إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية بعد التأكد من أحقيتهم".

وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد": "من ثبت أحقيته في الدعم سيتم إضافته للبطاقات التموينية على الفور، لافتًا إلى أن هناك قاعدة بيانات موحدة لكل الجهات".

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 2 مليون مواطن من المواطنين الأكثر احتياجات استفادوا من الدعم التمويني، وتم عمل لهم بطاقات تموين جديدة، معقبًا: "لازم نخدم على الفئات الاكثر احتياجا مهما كنا محتاجين، والطبقة الوسطى مش وقته والأهم الأكثر احتياجًا".

 ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم استخراج بطاقات تموينية للعمالة غير المنتظمة بعد التأكد من بياناتهم.

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