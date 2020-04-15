داعية: كلمة واحدة يُسأل بها الله تُخرجنا من الوباء

15 أبريل 2020 - 11:40 ص

أكد الداعية الإسلامي، رمضان عبد المعز، أن الطريقة المثلى للخروج من البلاء والأزمة والمصيبة يكون بالاستغفار والصبر وحمد الله والابتهال والتسبيح والشكر وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم".

ووجه "عبد المعز" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، نصيحة للمؤمن عند مواجهة الابتلاء والمصائب التي تُصادفه في حياته، قائلاً: "يجب دائمًا سؤال الله عز وجل "العافية" سواء في الصلاة أو في زيارة مريض أو في طلب ورجاء.

وتابع: "عند حتمية مواجهة عدو ما في الحرب فليس أمامنا إلا الثبات والطلب من الله، معقبًا: "هذا بالضبط ما حدث عندما طرأ علينا فيروس كورونا في يوم وليلة".