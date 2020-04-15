  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بطاقات التموين

"التموين" تزف خبرا سارا للعمالة غير المنتظمة

الصحة السعودية:" االإبل الإفريقية" سبب انتشار فيروس "كورونا" بجدة

شاهد.. رجل دين إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا

ارشيف

صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه

الشيخ رمضان عبد المعز

داعية: كلمة واحدة يُسأل بها الله تُخرجنا من الوباء

وزير التموين

وزير التموين: مقترح بديل للدعم وارد تطبيقه قريبا

صورة من الفيديو

شاهد عيان يروي أصعب لحظات تصفية إرهابيّ الأميرية

كورونا

دولة أوروبية تفتح المدارس.. وأولياء الأمور: أطفالنا ليسوا أرانب اختبار

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. وخسائر تقترب من 5 مليارات دولار

بن سلمان

بدعم من "بن سلمان".. السعودية تقترب من شراء ناد إنجليزي كبير

صورة من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لتصفية خلية الأميرية

وزير التموين: مقترح بديل للدعم وارد تطبيقه قريبا

الحياة السياسية

وزير التموين
وزير التموين
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزير التموين لـ المواطنين: "عندنا خير كتير متقلقوش"

#

وزير التموين: "لو العالم كله قفل عندنا اللي يكفينا 8 شهور"

#

وزير التموين للمواطنين: "ياريت نسمع الكلام"

#

وزير التموين: مش بنام غير لما أجيب للمواطن حقه

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الدعم النقدي أكثر كفاءة من الدعم العيني، موضحًا أنه من العوامل المهمة قبل تطبيق الدعم النقدي التأكد من إتاحة كل السلع، وتطبيقه وارد قريبًا فهو وتحت الدراسة.

وأضاف "المصيلحي" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 70 مليون مستفيد من دعم رغيف الخبز الذي يصل سعر تكلفته إلى 62.5 قرش.

ولفت وزير التموين إلي أنه يتم إنتاج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز يوميًا، مشيرًا إلى أن المتوسط العام للفرد من الخبز 3.6 رغيف، مشيرًا أن تكلفة دعم الخبز تصل إلى 53 مليار جنيه، بينما تصل تكلفة دعم السلع إلى 37.5 مليار جنيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عقوبة رادعة على تأجير الوحدات السكنية دون إخطار
» "عواد" ساخرا: "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل"
» المجلس السوداني يوضح حقيقة تعرض سيارة "البرهان" لحادث
» علامة رئيسية تميز فيروس كورونا عن نزلات البرد
» عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد "الحوفي" لمسقط رأسه
» صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه
» مصرع مواطن أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بزفتى
» النواب: القوات المسلحة تخوض حربا حقيقية ضد عناصر "داعش "الإرهابية
» صادم.. مدير مدرسة يبيع الأبحاث للتلاميذ بالقليوبية
» حقيقة وفاة ميمي الشربيني
» علامات جديدة للإصابة بـ"كورونا".. وهذه المرة في القدمين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية