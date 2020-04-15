شاهد عيان يروي أصعب لحظات تصفية إرهابيّ الأميرية

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الحوفي

روي المهندس محمد حسن شاهد عيان من منطقة الأميرية، لحظات الرعب التي عاشتها المنطقة أمس خلال مواجهة أجهزة الأمن بالخلية الإرهابية ونجاحها في القضاء على الإرهابيين.

وأضاف "حسن"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأمن بدأ بالتعامل مع الإرهابيين منذ الساعة الثانية ونصف ظهرا، وفوجئوا بأن الإرهابيين يطلقون عليهم النيران، فتم تزويدهم بتشكيل أكبر من الداخلية.

وتابع: "الداخلية كان أهم حاجة عندها سلامة المواطنين اللي في الشارع ورجال الأمن طلبوا من أهالي المنطقة الابتعاد عن أماكن ضرب النار، وفي الآخر اتصاب ضابط واستشهد آخر ، بس البلد ستظل في أمان طول ما فيها الرجالة ديه".
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